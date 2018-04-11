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Юристы Telegram попросили отложить заседание суда по блокировке мессенджера

Павел Чиков
13:26, 11 апреля 2018
Надежный источник

Юристы мессенджера Telegram обратились в Таганский суд с просьбой отложить заседание суда о блокировке мессенджера, назначенное на 12 апреля. Об этом сообщил руководитель международной группы «Агора» Павел Чиков.

По его словам, заседание было назначено 10 апреля, но Telegram об этом уведомили с опозданием, только «после опубликованной информации и звонков журналистов в суд». Кроме того, мессенджер признали не ответчиком по иску Роскомнадзора, а заинтересованным лицом.

«Поскольку Telegram-таки определен участником процесса, его представители просят суд перенести беседу на более позднее время, дабы они могли ознакомиться с материалами и подготовиться», — написал Чиков в телеграме.

Юрист добавил, что на первом заседании будут назначены даты слушаний и «никакие важные вопросы решаться не будут».

Чтобы было понятно, Telegram — иностранная компания, полномочия представителя оформляются не простой письменной доверенностью, а апостилем и прочими логистическими премудростями. Вот так сходу подскочить и прибежать в суд по звонку на следующее утро никто не готов и не должен.

Павел Чиков
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram 6 апреля — после того, как истек срок, который мессенджеру отвели для передачи ФСБ ключей шифрования.
Обязательство передать ключи шифрования возложено на мессенджеры «законом Яровой», принятым в 2016 году. 
В Telegram отказываются выполнять требование ФСБ. Юристы компании объясняли это в том числе тем, что ключи шифрования в «секретных чатах» хранятся на телефонах пользователей, а не у компании.
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