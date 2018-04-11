Юристы Telegram попросили отложить заседание суда по блокировке мессенджера

Юристы мессенджера Telegram обратились в Таганский суд с просьбой отложить заседание суда о блокировке мессенджера, назначенное на 12 апреля. Об этом сообщил руководитель международной группы «Агора» Павел Чиков.

По его словам, заседание было назначено 10 апреля, но Telegram об этом уведомили с опозданием, только «после опубликованной информации и звонков журналистов в суд». Кроме того, мессенджер признали не ответчиком по иску Роскомнадзора, а заинтересованным лицом.

«Поскольку Telegram-таки определен участником процесса, его представители просят суд перенести беседу на более позднее время, дабы они могли ознакомиться с материалами и подготовиться», — написал Чиков в телеграме.

Юрист добавил, что на первом заседании будут назначены даты слушаний и «никакие важные вопросы решаться не будут».