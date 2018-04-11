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Глава Cambridge Analytica покинул свой пост. Он проработал гендиректором меньше месяца

Cambridge Analytica
18:43, 11 апреля 2018
Надежный источник

Исполняющий обязанности гендиректора компании Cambridge Analytica Александр Тайлер ушел в отставку. Об этом говорится в сообщении компании.

Тайлер вернется на свою предыдущую должность главного специалиста по данным Cambridge Analytica и сконцентрируется на различных технических исследованиях.

Александр Тайлер получил должность исполняющего обязанности главы Cambridge Analytica 20 марта, после отставки предыдущего гендиректора Александра Никса. Он был уволен после выхода расследования британского канала Channel 4, в котором снятый скрытой камерой Никс обсуждает вмешательство Cambridge Analytica в выборы в разных странах мира.
Компания Cambridge Analytica оказалась в центре скандала после того, как в начала марта ряд британских и американских СМИ сообщили, что она собирала данные пользователей фейсбука, чтобы использовать их в политической рекламе. Впоследствии выяснилось, что Cambridge Analytica получила личную информацию 87 миллионов пользователей соцсети.
Компания Facebook признала утечку данных и анонсировала ряд масштабных изменений, чтобы не допустить этого в будущем. В связи со скандалом вокруг Cambridge Analytica основатель Facebook Марк Цукерберг 10 и 11 апреля давал показания в Конгрессе США.

Выступление Марка Цукерберга в Конгрессе США

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