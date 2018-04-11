Глава Cambridge Analytica покинул свой пост. Он проработал гендиректором меньше месяца

Тайлер вернется на свою предыдущую должность главного специалиста по данным Cambridge Analytica и сконцентрируется на различных технических исследованиях.

Исполняющий обязанности гендиректора компании Cambridge Analytica Александр Тайлер ушел в отставку. Об этом говорится в сообщении компании.

Александр Тайлер получил должность исполняющего обязанности главы Cambridge Analytica 20 марта, после отставки предыдущего гендиректора Александра Никса. Он был уволен после выхода расследования британского канала Channel 4, в котором снятый скрытой камерой Никс обсуждает вмешательство Cambridge Analytica в выборы в разных странах мира.

Компания Cambridge Analytica оказалась в центре скандала после того, как в начала марта ряд британских и американских СМИ сообщили, что она собирала данные пользователей фейсбука, чтобы использовать их в политической рекламе. Впоследствии выяснилось, что Cambridge Analytica получила личную информацию 87 миллионов пользователей соцсети.

Компания Facebook признала утечку данных и анонсировала ряд масштабных изменений, чтобы не допустить этого в будущем. В связи со скандалом вокруг Cambridge Analytica основатель Facebook Марк Цукерберг 10 и 11 апреля давал показания в Конгрессе США.