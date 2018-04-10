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Visa и Mastercard запустят в России сервисы перевода средств по номеру телефона

Ведомости
06:19, 10 апреля 2018
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Международные платежные системы Visa и Mastercard готовят к запуску в России сервисы перевода денег с карты на карту по номеру мобильного телефона. Эту информацию подтвердили «Ведомостям» в российском представительстве Mastercard и ряде банков, которым было предложено присоединиться к сервисам.

Платформы намерены работать с картами всех банков. Тарифы на переводы в сервисах соответствуют действующим. К платформам уже изъявили желание подключиться ВТБ, «Тинькофф банк» и «Почта банк». Точные сроки запуска сервисов пока не сообщаются.

Каждая из систем создает свой сервис, но суть одна и та же: выпустивший карту банк передает в специальное хранилище телефонный номер клиента и связанный с ним номер карты. Для перевода отправителю достаточно ввести лишь мобильный получателя, а дальше система сама подставляет номер карты.

Ведомости
Некоторые российские банки уже предлагают своим клиентам сервисы перевода средств по номеру телефона. Самый крупный из них — «Сбербанк онлайн». Однако в этих сервисах переводы по номеру телефона возможны лишь между клиентами одного банка.
По словам опрошенных «Ведомостями» банкиров, осенью 2018 года российская платежная система «Мир» намерена запустить такой же сервис, как Visa и Mastercard.
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