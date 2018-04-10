Visa и Mastercard запустят в России сервисы перевода средств по номеру телефона

Международные платежные системы Visa и Mastercard готовят к запуску в России сервисы перевода денег с карты на карту по номеру мобильного телефона. Эту информацию подтвердили «Ведомостям» в российском представительстве Mastercard и ряде банков, которым было предложено присоединиться к сервисам.

Платформы намерены работать с картами всех банков. Тарифы на переводы в сервисах соответствуют действующим. К платформам уже изъявили желание подключиться ВТБ, «Тинькофф банк» и «Почта банк». Точные сроки запуска сервисов пока не сообщаются.