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В России заработала система tax free. Пока в тестовом режиме

РБК
05:31, 10 апреля 2018
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В России с 10 апреля в пилотном режиме запущена система tax free — возврата налога на добавленную стоимость (НДС) для нерезидентов, вывозящих приобретенные в стране товары.

На первом этапе получить возврат НДС, следует из проектов постановлений правительства, можно будет в городах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, а также в Новгороде и Владивостоке. По всей России система tax free, как ожидается, заработает к концу этого года.

До начала полноценной работы системы tax free возврат НДС для иностранцев будет неполным — 10–12% от стоимости товара, сообщал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, не поясняя причину такого решения.

Закон о tax free в России предусматривает, что нерезиденты могут рассчитывать на возврат до 18% от стоимости покупки за вычетом комиссии оператора.

Системой tax free смогут воспользоваться граждане государств, не входящих в Евразийский экономический союз (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия). Сумма покупки должна превышать 10 тысяч рублей с учетом налогов.

Представитель ФТС сообщил, что уже определены восемь пунктов пропуска через границу, в которых будет подтверждаться фактический вывоз по tax free: автомобильный пункт в Мамоново, воздушные — в Москве (Внуково, Домодедово, Шереметьево), Петербурге (Пулково), Сочи, а также морской и воздушный пункты во Владивостоке.

РБК
Система tax free работает в нескольких десятках стран мира. Сумма возврата составляет в среднем от 7 до 20 процентов от суммы покупки и зависит от ставки НДС и комиссии оператора tax free. Каждая страна самостоятельно устанавливает сумму покупки, при которой можно воспользоваться tax free.
О планах запуска системы tax free в России сообщалось еще в 2016 году. Закон о введении в РФ системы возврата НДС иностранцам был подписан президентом в ноябре 2017 года.
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