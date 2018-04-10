В России заработала система tax free. Пока в тестовом режиме

В России с 10 апреля в пилотном режиме запущена система tax free — возврата налога на добавленную стоимость (НДС) для нерезидентов, вывозящих приобретенные в стране товары.

На первом этапе получить возврат НДС, следует из проектов постановлений правительства, можно будет в городах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, а также в Новгороде и Владивостоке. По всей России система tax free, как ожидается, заработает к концу этого года.

До начала полноценной работы системы tax free возврат НДС для иностранцев будет неполным — 10–12% от стоимости товара, сообщал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, не поясняя причину такого решения.

Закон о tax free в России предусматривает, что нерезиденты могут рассчитывать на возврат до 18% от стоимости покупки за вычетом комиссии оператора.

Системой tax free смогут воспользоваться граждане государств, не входящих в Евразийский экономический союз (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия). Сумма покупки должна превышать 10 тысяч рублей с учетом налогов.