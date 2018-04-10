Sky News: врачи разрешили Юлии Скрипаль покинуть больницу

Врачи разрешили Юлии Скрипаль покинуть больницу в Солсбери после отравления. Об этом со ссылкой на неназванный источник пишет Sky News.

Собеседник телеканала заявил, что Скрипаль должны были выписать еще 9 апреля, но даже через день после этого она не покинула больницу. «Би-би-си» со ссылкой на анонимный источник также сообщает, что Скрипаль выписали.

Ожидается, что лечащие врачи 10 апреля выступят с заявлением по поводу ее состояния. В самой больнице пока никак не прокомментировали заявления о выписке Юлии Скрипаль.