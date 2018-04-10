Sky News: врачи разрешили Юлии Скрипаль покинуть больницу
Врачи разрешили Юлии Скрипаль покинуть больницу в Солсбери после отравления. Об этом со ссылкой на неназванный источник пишет Sky News.
Собеседник телеканала заявил, что Скрипаль должны были выписать еще 9 апреля, но даже через день после этого она не покинула больницу. «Би-би-си» со ссылкой на анонимный источник также сообщает, что Скрипаль выписали.
Ожидается, что лечащие врачи 10 апреля выступят с заявлением по поводу ее состояния. В самой больнице пока никак не прокомментировали заявления о выписке Юлии Скрипаль.
4 марта Юлия Скрипаль и ее отец, бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль были госпитализированы с отравлением нервно-паралитическим веществом. По информации британских следователей, это было вещество «Новичок», разработанное в СССР.
Лондон обвинил Москву в покушении на убийство бывшего разведчика, который шпионил в пользу Великобритании. Вместе с другими странами Великобритания выслала более 150 российских дипломатов, Россия ответила тем же. Москва категорически отвергла обвинения в причастности к отравлению, заявив, что «Новичок» могли изготовить и в других странах.
Через месяц после отравления, 5 апреля Скотленд-Ярд опубликовал обращение Юлии Скрипаль, где она сообщила, что ее состояние улучшается с каждым днем. Сергей Скрипаль также пошел на поправку. Он пока не делал никаких заявлений.