Присяжные снова признали «приморских партизан» виновными в убийствах. Дело рассматривается в третий раз

Причастность к четырем убийствам присяжные сочли доказанной, но, отвечая на вопросы судьи, заявили, что все пятеро подсудимых заслуживают снисхождения. Присяжные обсуждали вердикт один день.

Присяжные в Приморском краевом суде признали Александра Ковтуна, Владимира Илютикова, Максима Кириллова, Алексея Никитина и Вадима Ковтуна виновными в убийства по так называемому делу «приморских партизан».

Дело об убийствах четырех предполагаемых наркоторговцев, совершенных в 2009 году, рассматривается в Приморском краевом суде в третий раз.

На первом суде в 2014 году присяжные признали всех подсудимых виновными по этим и другим эпизодам дела «приморских партизан». Им назначили сроки от 22 лет до пожизненного заключения. В 2015 году Верховный суд вернул эпизоды о четырех убийствах на повторное рассмотрение.

В 2016 году присяжные вынесли по этим эпизодам оправдательный вердикт, Вадима Ковтуна и Никитина освободили в зале суда. Остальные фигуранты продолжили отбывать сроки по другим эпизодам. Затем Верховный суд вновь отправил дело на новое, третье рассмотрение.