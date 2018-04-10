Присяжные снова признали «приморских партизан» виновными в убийствах. Дело рассматривается в третий раз
Присяжные в Приморском краевом суде признали Александра Ковтуна, Владимира Илютикова, Максима Кириллова, Алексея Никитина и Вадима Ковтуна виновными в убийства по так называемому делу «приморских партизан».
Причастность к четырем убийствам присяжные сочли доказанной, но, отвечая на вопросы судьи, заявили, что все пятеро подсудимых заслуживают снисхождения. Присяжные обсуждали вердикт один день.
Теперь суд должен будет определить наказание подсудимым.
Дело об убийствах четырех предполагаемых наркоторговцев, совершенных в 2009 году, рассматривается в Приморском краевом суде в третий раз.
На первом суде в 2014 году присяжные признали всех подсудимых виновными по этим и другим эпизодам дела «приморских партизан». Им назначили сроки от 22 лет до пожизненного заключения. В 2015 году Верховный суд вернул эпизоды о четырех убийствах на повторное рассмотрение.
В 2016 году присяжные вынесли по этим эпизодам оправдательный вердикт, Вадима Ковтуна и Никитина освободили в зале суда. Остальные фигуранты продолжили отбывать сроки по другим эпизодам. Затем Верховный суд вновь отправил дело на новое, третье рассмотрение.