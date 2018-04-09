В Самаре загорелось здание рядом с развлекательным центром

В Самаре загорелось двухэтажное здание рядом с культурно-развлекательным центром «Звезда», сообщает местное издание Samru.

Информации о пострадавших пока нет, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Самарской области. Спасатели не исключают, что пожар может угрожать развлекательному центру «Звезда»; оттуда эвакуировали посетителей.

Горит букмекерская контора, на момент пожара она уже не функционировала, здание должны были снести.



По предварительным данным, пострадавших нет pic.twitter.com/ojhkIY2qIr — Лентач (@oldLentach) April 9, 2018

Сообщение о возгорании поступило в 18:05 по местному времени (17:05 по Москве). Горит кровля здания; площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. В тушении пожара участвуют 64 человека и 22 единицы техники.

По данным МЧС, здание, в котором произошел пожар, закрыто на реконструкцию. Сейчас там идет ремонт для открытия музея рок-н-ролла, пишет «КП-Самара» со ссылкой на источник. По информации издания, раньше в здании располагался боулинг-центр, букмекерская контора, кинотеатр и бар.