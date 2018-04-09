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Спикер парламента Кузбасса ушел в отставку

Интерфакс
05:06, 9 апреля 2018
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Председатель совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын подал заявление о досрочном сложении своих депутатских полномочий, сообщает «Интерфакс».

В пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия» рассказали, что заявление Синицына будет рассмотрено на внеочередной сессии областного парламента 10 апреля.

Ранее сообщалось, что на пост Синицына в парламенте претендует бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.

«Для того чтобы у моих коллег появилась возможность проголосовать за кандидатуру Амана Гумировича, я написал заявление о сложении полномочий председателя СНДКО», — цитирует слова Синицына пресс-служба «Единой России». По мнению депутата, такое решение, что во главе депутатов встанет Аман Тулеев, является «справедливым и корректным».

Интерфакс
Аман Тулеев, бессменно возглавлявший Кузбасс с 1997 года, подал в отставку 1 апреля 2018 года, через неделю после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека.
Уже спустя два дня после своей отставки Тулеев получил мандат депутата совета народных депутатов Кемеровской области. 5 апреля восемь кемеровских депутатов попросили временно исполняющего обязанности губернатора Сергея Цивилева поддержать выдвижение Тулеева на пост спикера областного парламента.

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