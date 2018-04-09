Спикер парламента Кузбасса ушел в отставку
Председатель совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын подал заявление о досрочном сложении своих депутатских полномочий, сообщает «Интерфакс».
В пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия» рассказали, что заявление Синицына будет рассмотрено на внеочередной сессии областного парламента 10 апреля.
Ранее сообщалось, что на пост Синицына в парламенте претендует бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.
«Для того чтобы у моих коллег появилась возможность проголосовать за кандидатуру Амана Гумировича, я написал заявление о сложении полномочий председателя СНДКО», — цитирует слова Синицына пресс-служба «Единой России». По мнению депутата, такое решение, что во главе депутатов встанет Аман Тулеев, является «справедливым и корректным».