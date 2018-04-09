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Преподаватели ВШЭ принесли студентам извинения за удаление интервью Пескова

Высшая школа экономики
08:39, 9 апреля 2018
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Сотрудники департамента медиа Высшей школы экономики опубликовали открытое письмо в связи с удалением записи интервью пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Документ был подготовлен по итогам заседания преподавателей, состоявшегося 6 апреля. Они принесли извинения студентам за ситуацию с интервью.

Преподаватели напомнили, что интервью студенческой передаче «В точку» было удалено, когда уже после беседы Песков заявил, что она состоялась не под запись. Это противоречит одному из принципов, который преподается студентам на журфаке: договориться об условиях интервью до его начала.

«Журналист имеет право согласиться с выставленными спикером условиями или их отвергнуть, тогда он отказывается от беседы», — добавили авторы письма. В случае Пескова нормы журналистики были нарушены, заявили они.

Чтобы это не повторилось в будущем, сотрудники департамента разработают регламент учебных теле- и радиопрограмм, который будет передан руководству факультета.

«Несмотря ни на что студенты в сложившейся коллизии проявили качества настоящих журналистов, повели себя именно так, как мы их учили, и встали на защиту профессии. Мы не можем этому не радоваться», — говорится в письме. Преподаватели гарантировали, что выступления студентов в связи с этой ситуацией никак не скажутся на их оценках.

Под письмом подписался 21 сотрудник департамента, включая бывшего декана факультета медиакоммуникаций (в него входит департамент медиа) Анну Качкаеву.

В данном случае, какими бы корпоративно значимыми ни были причины отказа от обнародования записи, они пришли в противоречие с одним из профессиональных принципов: границы распространения полученной информации определяются до, а не после интервью. Когда статус интервью не определен заранее, отказ от публикации, независимо от оснований, является нарушением нормы журналистики.

Высшая школа экономики
Дмитрий Песков дал интервью студенческой передаче «В точку» 29 марта. Там он сделал несколько резонансных заявлений по поводу скандала с домогательствами в Госдуме и президентских выборов. По решению руководителя образовательной программы «Журналистика» ВШЭ Сергея Корзуна запись затем была удалена.
Студенты ВШЭ посчитали случившееся цензурой и потребовали от руководства факультета объяснений. На встрече со студентами Корзун объяснил свои действия принципом «пацан сказал — пацан сделал».

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