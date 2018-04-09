Преподаватели ВШЭ принесли студентам извинения за удаление интервью Пескова

Сотрудники департамента медиа Высшей школы экономики опубликовали открытое письмо в связи с удалением записи интервью пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Документ был подготовлен по итогам заседания преподавателей, состоявшегося 6 апреля. Они принесли извинения студентам за ситуацию с интервью.

Преподаватели напомнили, что интервью студенческой передаче «В точку» было удалено, когда уже после беседы Песков заявил, что она состоялась не под запись. Это противоречит одному из принципов, который преподается студентам на журфаке: договориться об условиях интервью до его начала.

«Журналист имеет право согласиться с выставленными спикером условиями или их отвергнуть, тогда он отказывается от беседы», — добавили авторы письма. В случае Пескова нормы журналистики были нарушены, заявили они.

Чтобы это не повторилось в будущем, сотрудники департамента разработают регламент учебных теле- и радиопрограмм, который будет передан руководству факультета.

«Несмотря ни на что студенты в сложившейся коллизии проявили качества настоящих журналистов, повели себя именно так, как мы их учили, и встали на защиту профессии. Мы не можем этому не радоваться», — говорится в письме. Преподаватели гарантировали, что выступления студентов в связи с этой ситуацией никак не скажутся на их оценках.

Под письмом подписался 21 сотрудник департамента, включая бывшего декана факультета медиакоммуникаций (в него входит департамент медиа) Анну Качкаеву.