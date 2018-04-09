Курс евро на Московской бирже превысил 72 рубля. Впервые с августа 2017 года
Курс евро на торгах на Московской бирже утром 9 апреля преодолел отметку в 72 рубля. По состоянию на 10:34 мск, за единую европейскую валюту давали 72,02 рубля, на 64 копейки больше, чем при закрытии торгов в пятницу, 6 апреля.
Предыдущий раз биржевой курс евро поднимался выше 72 рублей 3 августа 2017 года.
Курс доллара США также вырос. Американская валюта, по состоянию на 10:34 мск, торговалась по 58,7 рубля, подорожав по сравнению с пятницей на 52 копейки.
Курс евро, установленный ЦБ на 9 апреля - 70,7 рубля, курс доллара — 57,83 рубля.
Курсы доллара и евро растут на фоне расширения санкций в отношении российских физических лиц и компаний, о которых США объявили вечером 7 апреля. В расширенный список, в числе прочих, попал бизнесмен Олег Дерипаска. Акции его компании «Русал» утром 9 апреля на Московской бирже подешевели почти на 30%. Также снизилась стоимость и ценных бумаг связанной с Дерипаской компании En+ Group.