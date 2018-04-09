К обеспечению VIP-гостей ЧМ-2018 привлекли рестораны Аркадия Новикова и Ginza Project

Организаторы чемпионата по футболу, который пройдет в России летом 2018 года, выбрали поставщиков ресторанных услуг для VIP-гостей, а также делегаций и обладателей приглашений оргкомитета (категория VVIP). Об этом рассказал гендиректор оргкомитета Алексей Сорокин.

В Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре и на «Открытие Арене» в Москве за питание VIP-гостей будет отвечать «Арена фудс» (входит в группу «Шоколадница»), которая ранее уже получила подряд на питание обычных болельщиков.

В московских «Лужниках» и на стадионе «Фишт» в Сочи услуги для VIP-гостей предоставит «Новиков кейтеринг» ресторатора Аркадия Новикова. В Санкт-Петербурге этим займется Ginza Project (бренд «Джон Джоли» и другие). В Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде и Саранске подряд получила группа «Фьюжн» — она же была оператором питания на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Как отмечает «Коммерсант», до осени 2017 года предполагалось, что обслуживанием всех VIP-гостей займется швейцарская Match Hospitality, но контракт был разорван.