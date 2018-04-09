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К обеспечению VIP-гостей ЧМ-2018 привлекли рестораны Аркадия Новикова и Ginza Project

Коммерсант
06:13, 9 апреля 2018
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Организаторы чемпионата по футболу, который пройдет в России летом 2018 года, выбрали поставщиков ресторанных услуг для VIP-гостей, а также делегаций и обладателей приглашений оргкомитета (категория VVIP). Об этом рассказал гендиректор оргкомитета Алексей Сорокин.

В Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре и на «Открытие Арене» в Москве за питание VIP-гостей будет отвечать «Арена фудс» (входит в группу «Шоколадница»), которая ранее уже получила подряд на питание обычных болельщиков.

В московских «Лужниках» и на стадионе «Фишт» в Сочи услуги для VIP-гостей предоставит «Новиков кейтеринг» ресторатора Аркадия Новикова. В Санкт-Петербурге этим займется Ginza Project (бренд «Джон Джоли» и другие). В Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде и Саранске подряд получила группа «Фьюжн» — она же была оператором питания на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Как отмечает «Коммерсант», до осени 2017 года предполагалось, что обслуживанием всех VIP-гостей займется швейцарская Match Hospitality, но контракт был разорван.

Чемпионат мира начнется 14 июня и пройдет в 11 российских городах. Центральной ареной станут московские «Лужники».

Чемпионат мира по футболу

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