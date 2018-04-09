«Голос»: перед выборами СМИ не говорили о Путине ничего плохого, а о Грудинине — ничего хорошего
В период предвыборной кампании российские СМИ тенденциозно освещали разных кандидатов, работая в согласованной манере. Об этом пишет в своем докладе независимое движение «Голос». Документ цитируют «Ведомости».
По результатам мониторинга было выявлено, что в СМИ вообще не было негативных сообщений о действующем президенте Владимире Путине. Из всех сообщений почти половина (46%) была позитивной.
Наоборот, о занявшем второе место кандидате от КПРФ Павле Грудинине СМИ практически не рассказывали в позитивном ключе. Большинство сообщений (55%) были негативными: рассказывалось о зарубежных счетах и имуществе кандидата.
В «Голосе» подчеркнули, что СМИ использовали тот факт, что Путин не ушел в отпуск на время выборов (закон этого не требует). В результате большинство сообщений о нем подавалось как освещение деятельности президента, а не кандидата.
Закономерности могут свидетельствовать о спланированном характере данной информационной атаки, делают вывод эксперты. Они отмечают согласованность действий СМИ при формировании определенных образов кандидатов: Путина подавали как единственного «настоящего» кандидата, с Грудининым, Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским были постоянно связаны скандалы, к остальным же отношение было просто пренебрежительным (показывали мало и бессодержательно).