В период предвыборной кампании российские СМИ тенденциозно освещали разных кандидатов, работая в согласованной манере. Об этом пишет в своем докладе независимое движение «Голос». Документ цитируют «Ведомости».

По результатам мониторинга было выявлено, что в СМИ вообще не было негативных сообщений о действующем президенте Владимире Путине. Из всех сообщений почти половина (46%) была позитивной.

Наоборот, о занявшем второе место кандидате от КПРФ Павле Грудинине СМИ практически не рассказывали в позитивном ключе. Большинство сообщений (55%) были негативными: рассказывалось о зарубежных счетах и имуществе кандидата.

В «Голосе» подчеркнули, что СМИ использовали тот факт, что Путин не ушел в отпуск на время выборов (закон этого не требует). В результате большинство сообщений о нем подавалось как освещение деятельности президента, а не кандидата.