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«Голос»: перед выборами СМИ не говорили о Путине ничего плохого, а о Грудинине — ничего хорошего

Ведомости
05:31, 9 апреля 2018
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В период предвыборной кампании российские СМИ тенденциозно освещали разных кандидатов, работая в согласованной манере. Об этом пишет в своем докладе независимое движение «Голос». Документ цитируют «Ведомости».

По результатам мониторинга было выявлено, что в СМИ вообще не было негативных сообщений о действующем президенте Владимире Путине. Из всех сообщений почти половина (46%) была позитивной.

Наоборот, о занявшем второе место кандидате от КПРФ Павле Грудинине СМИ практически не рассказывали в позитивном ключе. Большинство сообщений (55%) были негативными: рассказывалось о зарубежных счетах и имуществе кандидата.

В «Голосе» подчеркнули, что СМИ использовали тот факт, что Путин не ушел в отпуск на время выборов (закон этого не требует). В результате большинство сообщений о нем подавалось как освещение деятельности президента, а не кандидата.

Закономерности могут свидетельствовать о спланированном характере данной информационной атаки, делают вывод эксперты. Они отмечают согласованность действий СМИ при формировании определенных образов кандидатов: Путина подавали как единственного «настоящего» кандидата, с Грудининым, Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским были постоянно связаны скандалы, к остальным же отношение было просто пренебрежительным (показывали мало и бессодержательно).

Ведомости
Выборы президента России состоялись 18 марта. Явка составила более 67%. Владимир Путин набрал почти 77% и был переизбран на четвертый срок — до 2024 года. Павел Грудинин набрал почти 12%.

Выборы президента

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