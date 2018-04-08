Умерла актриса Анжелика Волчкова
12:53, 8 апреля 2018
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В ночь на 8 апреля в Москве умерла заслуженная артистка России, ведущая актриса «Школы современной пьесы» Анжелика Волчкова.
Как сообщается на сайте театра, актриса скончалась на 48-м году жизни после тяжелой болезни. Прощание с Волчковой состоится 10 апреля в «Школе современной пьесы». По решению родственников, актриса будет похоронена у себя на родине в Пензе.
Опубликовано Анжеликой Волчковой 2 октября 2014 г.
11 апреля на сцене «Школы современной пьесы» будет показан спектакль «Шинель/Пальто» по Гоголю. Мы посвятили этот спектакль памяти народного артиста РФ Альберта Филозова, покинувшего этот мир 11 апреля 2016 года. И мы посвящаем его также Анжелике Волчковой, которая сыграла главную женскую роль в этом спектакле. Это была последняя ее роль.
Анжелика Волчкова родилась 10 сентября 1970 года. Она окончила Саратовскую государственную консерваторию и ВГИК им. Сергея Герасимова (мастерская Марлена Хуциева и Иосифа Райхельгауза). Волчкова служила в «Школе современной пьесы» с 1995 года.
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