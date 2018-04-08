Умерла актриса Анжелика Волчкова

11 апреля на сцене «Школы современной пьесы» будет показан спектакль «Шинель/Пальто» по Гоголю. Мы посвятили этот спектакль памяти народного артиста РФ Альберта Филозова, покинувшего этот мир 11 апреля 2016 года. И мы посвящаем его также Анжелике Волчковой, которая сыграла главную женскую роль в этом спектакле. Это была последняя ее роль.