Экипаж задержанного Украиной судна «Норд» оштрафовали. Капитан находится под арестом

Суд в Мариуполе вечером 6 апреля оштрафовал девять членов экипажа рыболовецкого судна «Норд», задержанного Украиной в Азовском море, по административной статье «незаконное пересечение границы».

Размер штрафов составил от трех до 3,4 тысячи гривен (6,6-7,5 тысячи рублей). Экипажу разрешили не возвращаться на судно, где гниет улов, сообщила представитель компании-судовладельца «Рыболовецкий колхоз имени Первого мая» Анна Шевелева. Моряки остаются в Мариуполе.

«Паспорта им не вернули, плюс им вручили повестки явиться в Херсон как свидетелям по делу капитана», — заявил «Интерфаксу» руководитель компании Сергей Лесков.

Капитан судна Владимир Горбенко остается под арестом, его обвиняют по уголовной статье «Нарушение порядка въезда на оккупированную территорию и выезда с нее» (наказание — от трех до пяти лет лишения свободы).

Адвокаты внесли назначенный залог в размере 35,24 тысячи гривен (около 78 тысяч рублей), но до подтверждения перевода денег Горбенко останется в изоляторе. По словам Анны Шевелевой, его могут отпустить в начале следующей недели.