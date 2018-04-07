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Экипаж задержанного Украиной судна «Норд» оштрафовали. Капитан находится под арестом

Интерфакс
09:10, 7 апреля 2018
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Суд в Мариуполе вечером 6 апреля оштрафовал девять членов экипажа рыболовецкого судна «Норд», задержанного Украиной в Азовском море, по административной статье «незаконное пересечение границы».

Размер штрафов составил от трех до 3,4 тысячи гривен (6,6-7,5 тысячи рублей). Экипажу разрешили не возвращаться на судно, где гниет улов, сообщила представитель компании-судовладельца «Рыболовецкий колхоз имени Первого мая» Анна Шевелева. Моряки остаются в Мариуполе.

«Паспорта им не вернули, плюс им вручили повестки явиться в Херсон как свидетелям по делу капитана», — заявил «Интерфаксу» руководитель компании Сергей Лесков.

Капитан судна Владимир Горбенко остается под арестом, его обвиняют по уголовной статье «Нарушение порядка въезда на оккупированную территорию и выезда с нее» (наказание — от трех до пяти лет лишения свободы).

Адвокаты внесли назначенный залог в размере 35,24 тысячи гривен (около 78 тысяч рублей), но до подтверждения перевода денег Горбенко останется в изоляторе. По словам Анны Шевелевой, его могут отпустить в начале следующей недели.

Рыболовецкое судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта. Судно принадлежит керченскому кооперативу «Рыболовецкий колхоз имени первого мая» и ходит под флагом РФ.
Крым был принят в состав России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года. Большинство стран в мире не признали итоги голосования и считают присоединение полуострова к РФ аннексией. Украина объявила Крым временно оккупированной территорией.
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