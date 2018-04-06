Водитель упавшего в Черное море автобуса приговорен к 4,5 года колонии. В ДТП погибли 19 человек

Водитель автобуса, упавшего в море в Краснодарском крае в августе 2017 года, приговорен к 4,5 года колонии общего режима. Приговор вынес Темрюкский районный суд.

Водитель Карапет Микаелян признан виновным в нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).