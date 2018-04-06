Водитель упавшего в Черное море автобуса приговорен к 4,5 года колонии. В ДТП погибли 19 человек

ТАСС
07:42, 6 апреля 2018
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Водитель автобуса, упавшего в море в Краснодарском крае в августе 2017 года, приговорен к 4,5 года колонии общего режима. Приговор вынес Темрюкский районный суд.

Водитель Карапет Микаелян признан виновным в нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).

Представитель суда добавил, что также на три года Микаелян лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

ТАСС
Автобус, перевозивший рабочих предприятия «Таманьнефтегаз», 25 августа 2017 года упал со строящегося пирса в море. Погибли 19 человек, более 30 спаслись.
Обвинения по делу о ДТП, кроме водителя, были предъявлены индивидуальному предпринимателю Юрию Вечерадзе, который владел автобусом. Вечерадзе подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек. Максимальная санкция по этой статье УК — 10 лет лишения свободы. Суд дело Вечерадзе пока не рассматривал.
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