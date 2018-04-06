ТАСС: владельцам группы «Сумма» братьям Магомедовым предъявлено обвинение. В МВД это опровергли

Обновление: Владельцам «Суммы» Зиявудину и Магомеду Магомедовым обвинение пока не предъявлено, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД Ирина Волк. «У следствия для предъявления обвинения есть 45 суток», — напомнила она.

Правоохранительные органы предъявили обвинения в мошенничестве Зиявудину и Магомеду Магомедовым — совладельцам группы «Сумма», сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Магомедовых, по словам собеседника агентства, обвиняют в хищении 2,5 миллиарда рублей и организации преступного сообщества.

Также обвинения в мошенничестве и организации преступного сообщества предъявлены еще одному фигуранту дела — Артуру Максидову, рассказал источник, не уточняя подробностей. Ранее сообщалось, что Максидова подозревают в хищении 669 миллионов рублей.