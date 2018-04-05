Задержаны подозреваемые в ограблении отделения Бинбанка в Сокольниках

Полиция задержала шестерых подозреваемых в ограблении Бинбанка на Сокольнической площади в Москве в конце марта, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Пятеро подозреваемых были задержаны на Ленинградском проспекте, в тот момент, когда они собирались выехать на встречу с предполагаемым соучастником ограбления, рассказала Волк. Человека, к которому они направлялись, также задержала полиция.

После задержания подозреваемых, добавила она, в районе одного из московских стадионов полицейские обнаружили и изъяли две сумки с камуфляжем и масками.

Удалось ли найти похищенные из банка наличные, Волк не уточнила.