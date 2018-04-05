Задержаны подозреваемые в ограблении отделения Бинбанка в Сокольниках

ТАСС
10:49, 5 апреля 2018
Надежный источник

Полиция задержала шестерых подозреваемых в ограблении Бинбанка на Сокольнической площади в Москве в конце марта, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Пятеро подозреваемых были задержаны на Ленинградском проспекте, в тот момент, когда они собирались выехать на встречу с предполагаемым соучастником ограбления, рассказала Волк. Человека, к которому они направлялись, также задержала полиция.

После задержания подозреваемых, добавила она, в районе одного из московских стадионов полицейские обнаружили и изъяли две сумки с камуфляжем и масками.

Удалось ли найти похищенные из банка наличные, Волк не уточнила.

«Установлено, что четверо из задержанных были ранее судимы», — добавила она.

ТАСС
Отделение Бинбанка на Сокольнической площади в Москве было ограблено 28 марта. Грабители в камуфляжной форме и масках ворвались в помещение банка и потребовали сто тысяч долларов. Забрав деньги, грабители скрылись. Для их розыска в Москве вводился план «Перехват». Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ («Разбой»).
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