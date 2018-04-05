Выданного США российского хакера обвинили в попытке побега

Россиянин Евгений Никулин, арестованный в США по подозрению во взломе LinkedIn и Dropbox, дополнительно обвинен в попытке побега из-под стражи, сообщает Bloomberg. Об этом стало известно на заседании федерального суда Сан-Франциско, где должно было рассматриваться ходатайство об освобождении россиянина под залог.

Как заявил на заседании прокурор, 30 марта, когда Никулину было предписано пройти медицинское освидетельствование, подозреваемый оказал физическое сопротивление конвоировавшей его охране, что было квалифицировано как попытка к бегству.