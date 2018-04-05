Выданного США российского хакера обвинили в попытке побега

Bloomberg
05:34, 5 апреля 2018
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Россиянин Евгений Никулин, арестованный в США по подозрению во взломе LinkedIn и Dropbox, дополнительно обвинен в попытке побега из-под стражи, сообщает Bloomberg. Об этом стало известно на заседании федерального суда Сан-Франциско, где должно было рассматриваться ходатайство об освобождении россиянина под залог.

Как заявил на заседании прокурор, 30 марта, когда Никулину было предписано пройти медицинское освидетельствование, подозреваемый оказал физическое сопротивление конвоировавшей его охране, что было квалифицировано как попытка к бегству.

Евгений Никулин предстал перед судом в наручниках… Адвокат заявил судье, что «невинный обвиняемый имеет право на то, чтобы к нему относились с уважением и достоинством». Судебное слушание было перенесено на более поздний срок в апреле. (англ.яз.)

Bloomberg
Никулин был задержан в Праге и арестован чешским судом в октябре 2016 года по требованию ФБР. В США против него возбуждено дело о причастности к взлому LinkedIn, Dropbox, Formspring и других сайтов. В России он обвиняется в краже денег со счета WebMoney.
30 марта Евгений Никулин был экстрадирован из Чехии в США. Москва заявила протест Чехии, назвав выдачу россиянина политически мотивированным шагом. 
В суде Никулин заявил, что не признает вины в предъявленных ему обвинениях.

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