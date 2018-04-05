В Тюмени активистов штаба Собчак оштрафовали за надпись «Против Путина» на снегу

Центральный городской суд Тюмени оштрафовал на десять тысяч рублей активистов избирательного штаба Ксении Собчак, нарисовавших на снегу аэрозольными баллончиками надпись «Против Путина». Об этом сообщается в пресс-релизе Правозащиты «Открытой России», поступившем в редакцию «Медузы».

Активисты, в том числе глава штаба Антон Михальчук, сотрудники Глеб Шафигуллин, Михаил Герасимов, Александр Рузняев и юрист Михаил Уваров, были задержаны полицейскими в ночь на 8 марта в центре Тюмени под «Мостом влюбленных», где они оставили надпись на снегу.

В полиции на них составили административные протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП за «публичное мероприятие в форме пикета». По мнению сотрудников полиции, «конечной целью действий указанной группы лиц являлось выражение и формирование мнений, а также выдвижение требований по вопросам политической жизни страны».

Юрист Уваров, представляющий интересы оштрафованных, пояснял в суде, что в действиях активистов не было состава правонарушения: у них не было ни пикетируемого объекта, ни наглядных средств агитации, поскольку снежная поверхность к ним не относится.