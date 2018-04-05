В Тюмени активистов штаба Собчак оштрафовали за надпись «Против Путина» на снегу

Meduza
11:13, 5 апреля 2018
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Центральный городской суд Тюмени оштрафовал на десять тысяч рублей активистов избирательного штаба Ксении Собчак, нарисовавших на снегу аэрозольными баллончиками надпись «Против Путина». Об этом сообщается в пресс-релизе Правозащиты «Открытой России», поступившем в редакцию «Медузы».

Активисты, в том числе глава штаба Антон Михальчук, сотрудники Глеб Шафигуллин, Михаил Герасимов, Александр Рузняев и юрист Михаил Уваров, были задержаны полицейскими в ночь на 8 марта в центре Тюмени под «Мостом влюбленных», где они оставили надпись на снегу.

В полиции на них составили административные протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП за «публичное мероприятие в форме пикета». По мнению сотрудников полиции, «конечной целью действий указанной группы лиц являлось выражение и формирование мнений, а также выдвижение требований по вопросам политической жизни страны».

Юрист Уваров, представляющий интересы оштрафованных, пояснял в суде, что в действиях активистов не было состава правонарушения: у них не было ни пикетируемого объекта, ни наглядных средств агитации, поскольку снежная поверхность к ним не относится.

В ночь на 4 марта в Санкт-Петербурге полиция задержала волонтеров избирательного штаба Ксении Собчак, которые нанесли краской надпись «Против Путина» на льду Фонтанки.
Впоследствии Роскомнадзор потребовал от некоторых петербургских изданий удалить из новостей фотографию с надписью на льду, посчитав ее нарушением закона о выборах.
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