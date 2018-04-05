США в ближайшие дни введут санкции в отношении фигурантов «кремлевского списка»

Соединенные Штаты в ближайшее время объявят о введении санкций в отношении фигурантов «кремлевского списка» — российских бизнесменов и чиновников, которых Минфин США счел особо приближенными к президенту Владимиру Путину. Об этом сообщает Reuters и The Washington Post со ссылкой на несколько источников.

Санкции будут введены из-за предполагаемого вмешательства России в выборы президента США в 2016 году, победу на которых одержал Дональд Трамп.

О новых санкциях, заявили два источника Reuters, будет объявлено в четверг, 5 апреля. На кого из фигурантов «кремлевского списка» будут распространяться ограничительные меры, они не уточнили.

Собеседники The Washington Post, в свою очередь, заявили, что о новых санкциях будет объявлено не позднее пятницы, 6 апреля. Сколько фигурантов «кремлевского списка» подпадут под санкции, источники издания также не уточнили, сообщив лишь, что речь идет как минимум о шести россиянах.