США в ближайшие дни введут санкции в отношении фигурантов «кремлевского списка»

Reuters
05:42, 5 апреля 2018
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Соединенные Штаты в ближайшее время объявят о введении санкций в отношении фигурантов «кремлевского списка» — российских бизнесменов и чиновников, которых Минфин США счел особо приближенными к президенту Владимиру Путину. Об этом сообщает Reuters и The Washington Post со ссылкой на несколько источников.

Санкции будут введены из-за предполагаемого вмешательства России в выборы президента США в 2016 году, победу на которых одержал Дональд Трамп.

О новых санкциях, заявили два источника Reuters, будет объявлено в четверг, 5 апреля. На кого из фигурантов «кремлевского списка» будут распространяться ограничительные меры, они не уточнили.

Собеседники The Washington Post, в свою очередь, заявили, что о новых санкциях будет объявлено не позднее пятницы, 6 апреля. Сколько фигурантов «кремлевского списка» подпадут под санкции, источники издания также не уточнили, сообщив лишь, что речь идет как минимум о шести россиянах.

В администрации президента США и Минфине комментировать сообщения о санкциях для фигурантов «кремлевского списка» отказались (англ.яз.).

Reuters
Минфин США в январе опубликовал так называемый кремлевский список, в который вошли 210 человек — высокопоставленные российские чиновники и бизнесмены. В список, в частности, попали все российские бизнесмены, чье состояние превышает 1 миллиард долларов.
Список был подготовлен в соответствии с законом, подписанным президентом Дональдом Трампом в августе. Закон предусматривает возможность введения новых санкций в отношении России, в том числе из-за вмешательства в выборы президента США, но не прописывает их параметры.
Расследование о возможных связях окружения Трампа с Россией и вмешательстве РФ в президентских выборы проводится под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера. 4 апреля телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что команда Мюллера допросила двух «российских олигархов», посещавших США. Участников расследования интересовало возможное финансирование — прямое или косвенное — кампании Трампа российскими бизнесменами.

«Кремлевский список»

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