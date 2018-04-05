«Коммерсант»: Mail.Ru Group и «МегаФон» купят доли в сервисе такси CityMobil
Компании Mail.ru Group и «МегаФон» договорились о покупке около 55% онлайн-агрегатора такси CityMobil за 35 миллионов долларов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на два источника, близких к сделке.
«МегаФон» получит около 30% CityMobil, а Mail.Ru Group — примерно 25%, рассказали собеседники издания. По словам одного из источников, «МегаФон» и Mail.ru Group не планируют консолидировать CityMobil; возможность инвестирования в сервис рассматривают и другие компании.
Представители CityMobil, Mail.ru Group и «МегаФона» отказались от комментариев.
«Пока непонятно, идет ли речь о взаимодействии сервиса такси с ресурсами [Mail.ru Group и „МегаФона“] или же о раздельных инвестиционных планах», — сказал источник «Коммерсанта».