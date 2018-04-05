«Коммерсант»: Mail.Ru Group и «МегаФон» купят доли в сервисе такси CityMobil

Коммерсант
22:13, 4 апреля 2018
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Компании Mail.ru Group и «МегаФон» договорились о покупке около 55% онлайн-агрегатора такси CityMobil за 35 миллионов долларов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на два источника, близких к сделке.

«МегаФон» получит около 30% CityMobil, а Mail.Ru Group — примерно 25%, рассказали собеседники издания. По словам одного из источников, «МегаФон» и Mail.ru Group не планируют консолидировать CityMobil; возможность инвестирования в сервис рассматривают и другие компании.

Представители CityMobil, Mail.ru Group и «МегаФона» отказались от комментариев.

«Пока непонятно, идет ли речь о взаимодействии сервиса такси с ресурсами [Mail.ru Group и „МегаФона“] или же о раздельных инвестиционных планах», — сказал источник «Коммерсанта».

Коммерсант
CityMobil — это сервис заказа такси через мобильное приложение, веб-сайт или оператора. По данным «Коммерсанта», компания искала себе инвесторов около полутора лет. В октябре 2017 года партнером CityMobil стала МТС, создавшая на базе сервиса собственное приложение «МТС Такси»; весной 2018 года оно было закрыто.
По данным «Коммерсанта», Mail.ru Group задумалась о выходе на рынок такси после того, как в июле 2017 года «Яндекс.Такси» и Uber договорились о слиянии бизнеса в России, Белоруссии, Казахстане, Грузии, Азербайджане и Армении. «МегаФон» также обозначал интерес к рынку такси в 2017 году.
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