«Коммерсант»: Mail.Ru Group и «МегаФон» купят доли в сервисе такси CityMobil

Компании Mail.ru Group и «МегаФон» договорились о покупке около 55% онлайн-агрегатора такси CityMobil за 35 миллионов долларов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на два источника, близких к сделке.

«МегаФон» получит около 30% CityMobil, а Mail.Ru Group — примерно 25%, рассказали собеседники издания. По словам одного из источников, «МегаФон» и Mail.ru Group не планируют консолидировать CityMobil; возможность инвестирования в сервис рассматривают и другие компании.

Представители CityMobil, Mail.ru Group и «МегаФона» отказались от комментариев.