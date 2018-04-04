Китай объявил о повышении пошлин на американские товары на 50 миллиардов долларов

Власти Китая объявили о введении дополнительной пошлины в 25% на импорт 106 американских товаров общей стоимостью 50 миллиардов долларов.

Увеличение пошлин коснется продуктов питания (в том числе соевых бобов и зерновых), химикатов, автомобилей и летательных аппаратов.

О мерах было объявлено после того, как США опубликовали список из 1300 китайских товаров, на которые предполагается ввести дополнительные пошлины в 25%.