Китай объявил о повышении пошлин на американские товары на 50 миллиардов долларов

Reuters
09:00, 4 апреля 2018
Надежный источник

Власти Китая объявили о введении дополнительной пошлины в 25% на импорт 106 американских товаров общей стоимостью 50 миллиардов долларов.

Увеличение пошлин коснется продуктов питания (в том числе соевых бобов и зерновых), химикатов, автомобилей и летательных аппаратов.

О мерах было объявлено после того, как США опубликовали список из 1300 китайских товаров, на которые предполагается ввести дополнительные пошлины в 25%.

Дональд Трамп объявил о введении пошлин на китайские товары на 50 миллиардов долларов и ограничении китайских инвестиций 22 марта. Он назвал это ответом на агрессивные действия Китая, в том числе кражу технологий.
В начале марта Дональд Трамп ввел пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%), сделав исключение для Канады и Мексики. Китай считается одной из целей этих санкций.
В 2017 году Китай экспортировал в США товаров на 375 миллиардов долларов больше, чем США — в Китай.
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