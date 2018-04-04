Burger King и «Му-Му» согласились снизить цены в московских аэропортах

Ресторанные сети Burger King и «Му-Му» согласились снизить цены в своих торговых точках, расположенных в аэропортах московского авиаузла. Об этом объявил заместитель руководителя Московского областного управления ФАС России Дмитрий Стрельников.

«Компания „Бургер Рус“, владельцы ресторанов Burger King, заявила о готовности снизить цены, понимая социальную значимость этого вопроса. В настоящее время в управление поступили их сведения о намерениях по снижению», — сказал Стрельников.

Компания «Мастер франчайзинг групп» (собственник «Му-Му») также, по его словам, недавно «сообщила, что понимает социальную ответственность, и предложила снизить цены».

Ожидается, сообщил замглавы регионального УФАС, что цены будут снижены до конца апреля на 25% -30%.