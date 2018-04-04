Burger King и «Му-Му» согласились снизить цены в московских аэропортах

Интерфакс
11:30, 4 апреля 2018
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Ресторанные сети Burger King и «Му-Му» согласились снизить цены в своих торговых точках, расположенных в аэропортах московского авиаузла. Об этом объявил заместитель руководителя Московского областного управления ФАС России Дмитрий Стрельников.

«Компания „Бургер Рус“, владельцы ресторанов Burger King, заявила о готовности снизить цены, понимая социальную значимость этого вопроса. В настоящее время в управление поступили их сведения о намерениях по снижению», — сказал Стрельников.

Компания «Мастер франчайзинг групп» (собственник «Му-Му») также, по его словам, недавно «сообщила, что понимает социальную ответственность, и предложила снизить цены».

Ожидается, сообщил замглавы регионального УФАС, что цены будут снижены до конца апреля на 25% -30%.

В июне 2017 года УФАС по Московской области возбудило дела в отношении ресторанных сетей Burger King, «Шоколадница» и «Му-Му» в связи с завышением цен в их заведениях в московских аэропортах Домодедово и Жуковский. Аналогичные нарушения были выявлены и в аэропорту Шереметьево.
Сеть кофеен «Шоколадница» в сентябре заявила, что не будет снижать цены в аэропортах. В интервью RNS представитель сети пояснил, что меню в московских аэропортах и так содержит много недорогих позиций, что дает человеку с любыми финансовыми возможностями сделать выбор.
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