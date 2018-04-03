Власти Петербурга запустят скоростной трамвай до Петергофа

Власти Санкт-Петербурга анонсировали конкурс на строительство скоростной трамвайной сети до Петергофа. Как сообщили газете «Ведомости» в комитете по инвестициям города, затраты на этот проект оцениваются в 10,6 миллиарда рублей.

Чтобы связать Петербург с музеем-заповедником необходимо построить около 20 километров трамвайных путей. Осуществление проекта будет разбито на два этапа. Сначала будет построена ветка протяженностью шесть километров от существующих трамвайных путей — по улицам Маршала Казакова, Маршала Захарова, Балтийскому бульвару, проспекту Героев до Петергофского шоссе. На втором этапе будут выстроены 14 километров путей от Петергофского шоссе до города Петергофа.

Предполагается, что первая часть маршрута будет закончена к 2023 году. Средняя скорость движения трамваев на маршруте составит более 25 километров в час.