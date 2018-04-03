В Москве эвакуирован торговый центр «Афимолл»

ТАСС
10:31, 3 апреля 2018
Надежный источник
Обновление: В 13:30 мск ТЦ «Афимолл» возобновил работу после эвакуации, сообщили РИА Новости в компании AFI Development.

Торговый центр «Афимолл» в Москве эвакуирован из-за задымления в ресторане Burger King.

Из здания выведены около шести тысяч человек, рассказал агентству источник в экстренных службах.

«Обстановка спокойная, эвакуация происходила организованно», — сообщил он, добавив, что здание проверяют пожарные на предмет скрытых очагов возгорания.

РИА Новости со ссылкой ГУМЧС по Москве сообщает, что в «Афимолле» из-за задымления сработала пожарная сигнализация.

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«Посетители и сотрудники ТЦ „Афимолл“ на Пресненской набережной, д. 2, эвакуированы из-за задымления в ресторане Burger King на четвертом этаже торгового центра», — сказал собеседник агентства.

ТАСС
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