В Москве эвакуирован торговый центр «Афимолл»
Обновление: В 13:30 мск ТЦ «Афимолл» возобновил работу после эвакуации, сообщили РИА Новости в компании AFI Development.
Торговый центр «Афимолл» в Москве эвакуирован из-за задымления в ресторане Burger King.
Из здания выведены около шести тысяч человек, рассказал агентству источник в экстренных службах.
«Обстановка спокойная, эвакуация происходила организованно», — сообщил он, добавив, что здание проверяют пожарные на предмет скрытых очагов возгорания.
РИА Новости со ссылкой ГУМЧС по Москве сообщает, что в «Афимолле» из-за задымления сработала пожарная сигнализация.
«Посетители и сотрудники ТЦ „Афимолл“ на Пресненской набережной, д. 2, эвакуированы из-за задымления в ресторане Burger King на четвертом этаже торгового центра», — сказал собеседник агентства.