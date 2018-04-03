В Кемерово из-за пожара отменили салют на 9 мая

Дождь
12:22, 3 апреля 2018
Надежный источник

В Кемерово отменен праздничный салют в честь Дня Победы. Уведомление об этом размещено на сайте госзакупок.

Как рассказали телеканалу «Дождь» в Центре творческих технологий управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово, отвечающего за организацию салюта, отмена фейерверка на 9 мая связана с пожаром в кемеровской ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека. На организацию праздничного салюта планировалось потратить 600 тысяч рублей.

В администрации Кемерова не сообщали, изменится ли еще каким-либо образом график майских праздничных мероприятий из-за пожара в «Зимней вишне».

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Среди погибших — 41 ребенок. В связи с пожаром в Кемерово в России был объявлен общенациональный траур.
По факту пожара было возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По делу задержаны шесть человек.
Через неделю после пожара в «Зимней вишне» в отставку подал губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, возглавлявший регион более 20 лет.

Пожар в Кемерово

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