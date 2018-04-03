В Кемерово из-за пожара отменили салют на 9 мая

В Кемерово отменен праздничный салют в честь Дня Победы. Уведомление об этом размещено на сайте госзакупок.

Как рассказали телеканалу «Дождь» в Центре творческих технологий управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово, отвечающего за организацию салюта, отмена фейерверка на 9 мая связана с пожаром в кемеровской ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека. На организацию праздничного салюта планировалось потратить 600 тысяч рублей.

В администрации Кемерова не сообщали, изменится ли еще каким-либо образом график майских праздничных мероприятий из-за пожара в «Зимней вишне».