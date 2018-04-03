«Театр.doc» объявил сбор средств на похороны Михаила Угарова

Михаилу Угарову не дают места на Троекуровском кладбище, потому что «у него нет заслуг перед государством». Дают только по коммерческой цене, на которую у нас — независимого театра — попросту нет денег. Мы тоже считаем, что заслуг перед государством у Михаила Юрьевича нет — и это к счастью, — зато есть заслуги перед страной и всем современным театром.