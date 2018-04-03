«Театр.doc» объявил сбор средств на похороны Михаила Угарова
11:43, 3 апреля 2018
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Руководство «Театра.doc» обратилось к зрителям с просьбой о помощи в организации похорон художественного руководителя театра Михаила Угарова.
Похороны режиссера запланированы на 5 апреля на Троекуровском кладбище Москвы. Для погребения необходимо собрать 740 тысяч рублей. На странице театра в фейсбуке опубликованы реквизиты, куда можно перевести деньги.
Михаилу Угарову не дают места на Троекуровском кладбище, потому что «у него нет заслуг перед государством». Дают только по коммерческой цене, на которую у нас — независимого театра — попросту нет денег. Мы тоже считаем, что заслуг перед государством у Михаила Юрьевича нет — и это к счастью, — зато есть заслуги перед страной и всем современным театром.
Драматург, режиссер и актер Михаил Угаров умер 1 апреля от сердечного приступа. Ему было 62 года.
Свою театральную карьеру Михаил Угаров начинал в 1976 году в кировском ТЮЗе. В 2002 году он создал первый в России театр документальной пьесы «Театр.doc». Угаров также возглавлял «Центр драматургии и режиссуры А. Казанцева и М. Рощина» и преподавал в «Школе документального кино и театра».
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