«Театр.doc» объявил сбор средств на похороны Михаила Угарова

Театр.doc
11:43, 3 апреля 2018
Надежный источник

Руководство «Театра.doc» обратилось к зрителям с просьбой о помощи в организации похорон художественного руководителя театра Михаила Угарова.

Похороны режиссера запланированы на 5 апреля на Троекуровском кладбище Москвы. Для погребения необходимо собрать 740 тысяч рублей. На странице театра в фейсбуке опубликованы реквизиты, куда можно перевести деньги.

Михаилу Угарову не дают места на Троекуровском кладбище, потому что «у него нет заслуг перед государством». Дают только по коммерческой цене, на которую у нас — независимого театра — попросту нет денег. Мы тоже считаем, что заслуг перед государством у Михаила Юрьевича нет — и это к счастью, — зато есть заслуги перед страной и всем современным театром.

Театр.doc
Драматург, режиссер и актер Михаил Угаров умер 1 апреля от сердечного приступа. Ему было 62 года.
Свою театральную карьеру Михаил Угаров начинал в 1976 году в кировском ТЮЗе. В 2002 году он создал первый в России театр документальной пьесы «Театр.doc». Угаров также возглавлял «Центр драматургии и режиссуры А. Казанцева и М. Рощина» и преподавал в «Школе документального кино и театра».

Памяти Михаила Угарова

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы

партнерский материал

Как работать с новыми кассами и не сойти с ума? Объясняем вместе с «Билайн»

2 минуты
партнерский материал

Почему мы ненавидим доставку и как это исправить Объясняем вместе с Gett Delivery

3 минуты