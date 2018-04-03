СК: высоковольтные кабели в кемеровском ТЦ были проложены с нарушениями

Следственный комитет России
23:06, 2 апреля 2018
Надежный источник

Высоковольтные кабели в сгоревшем кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» в нарушение правил пожарной безопасности были проложены транзитом через батутный центр. Об этом сообщается в видеоролике Следственного комитета про визит в Кемерово главы ведомства Александра Бастрыкина.

В ролике со ссылкой на слова очевидцев говорится, что пучок проводов свисал практически над бассейном с поролоновыми кубиками. «Где-то здесь вспышка была, если не ошибаюсь. Что случилось?», — спрашивает на видео Бастрыкин. «Может быть, короткое замыкание», — отвечает ему один из следователей.

Рабочая поездка в Кемерово
Следственный комитет Российской Федерации
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Представители МЧС и Следственного комитета заявили, что в «Зимней вишне» были нарушены требования противопожарной безопасности. По мнению следствия, пожар произошел из-за неисправной проводки.
Предварительные результаты пожарно-технической экспертизы показали, что возгорание началось в пространстве между третьим и четвертым этажами в районе батутного центра.
Возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По делу задержаны шесть человек.

Пожар в «Зимней вишне»

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