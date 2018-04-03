СК: высоковольтные кабели в кемеровском ТЦ были проложены с нарушениями

Высоковольтные кабели в сгоревшем кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» в нарушение правил пожарной безопасности были проложены транзитом через батутный центр. Об этом сообщается в видеоролике Следственного комитета про визит в Кемерово главы ведомства Александра Бастрыкина.

В ролике со ссылкой на слова очевидцев говорится, что пучок проводов свисал практически над бассейном с поролоновыми кубиками. «Где-то здесь вспышка была, если не ошибаюсь. Что случилось?», — спрашивает на видео Бастрыкин. «Может быть, короткое замыкание», — отвечает ему один из следователей.