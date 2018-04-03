СК возбудил дело против главы МВД Украины из-за срыва голосования на выборах президента РФ

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова из-за срыва голосования на выборах президента России.

Аваков, говорится в сообщении СК, давал указания сотрудникам МВД, обеспечивающим охрану и безопасность российских дипломатических учреждений в Киеве, Львове, Одессе и Харькове, не пропускать 18 марта граждан РФ на избирательные участки.

Дело в отношении Авакова возбуждено по части 2 статьи 141 УК России («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий»).