СК возбудил дело против главы МВД Украины из-за срыва голосования на выборах президента РФ

Следственный комитет России
07:43, 3 апреля 2018
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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова из-за срыва голосования на выборах президента России.

Аваков, говорится в сообщении СК, давал указания сотрудникам МВД, обеспечивающим охрану и безопасность российских дипломатических учреждений в Киеве, Львове, Одессе и Харькове, не пропускать 18 марта граждан РФ на избирательные участки.

Дело в отношении Авакова возбуждено по части 2 статьи 141 УК России («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий»).

В результате преступных действий Авакова и иных лиц были грубо нарушены законные права и интересы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации.

Следственный комитет России
Часть 2 статьи 141 УК РФ предусматривает наказание от штрафа в 100 тысяч рублей до лишения свободы на срок до пяти лет.
18 марта на Украине сотрудники правоохранительных органов не пропускали граждан в российские дипмиссии, где были организованы избирательные участки. У зданий также устроили акции националистические движения. В итоге, проголосовать на выборах президента РФ смогли лишь сотрудники посольств.
В 2014 году СК возбудил в отношении Арсена Авакова и Игоря Коломойского, занимавшего в тот момент пост главы Днепропетровской областной администрации, уголовное дело. Их обвинили в организации убийств, применении запрещенных средств и методов ведения войны, похищении людей, а также воспрепятствовании деятельности журналистов. Аваков и Коломойский были заочно арестованы российским судом.

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