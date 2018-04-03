Пассажиров предупредили о массовой задержке авиарейсов в Европе из-за компьютерного сбоя

Евроконтроль
15:08, 3 апреля 2018
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В компьютерной системе Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) произошел сбой, который может привести к массовой задержке и отмене рейсов.

В сообщении Евроконтроля говорится, что на 3 апреля в зоне ответственности организации были запланированы 29500 рейсов. Около половины из них могут быть задержаны.

Евроконтроль сообщил, что причины сбоя установлены, и пообещал устранить их до конца дня.

Мы ожидаем, что работа в нормальном режиме будет восстановлена сегодня поздно вечером (англ. яз.).

Евроконтроль
Евроконтроль отвечает за управление воздушным движением в 41 государстве. Штаб-квартира организации находится в Брюсселе.
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