Пассажиров предупредили о массовой задержке авиарейсов в Европе из-за компьютерного сбоя
В компьютерной системе Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) произошел сбой, который может привести к массовой задержке и отмене рейсов.
В сообщении Евроконтроля говорится, что на 3 апреля в зоне ответственности организации были запланированы 29500 рейсов. Около половины из них могут быть задержаны.
Евроконтроль сообщил, что причины сбоя установлены, и пообещал устранить их до конца дня.
Мы ожидаем, что работа в нормальном режиме будет восстановлена сегодня поздно вечером (англ. яз.).
Евроконтроль отвечает за управление воздушным движением в 41 государстве. Штаб-квартира организации находится в Брюсселе.