Пассажиров предупредили о массовой задержке авиарейсов в Европе из-за компьютерного сбоя

В компьютерной системе Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) произошел сбой, который может привести к массовой задержке и отмене рейсов.

В сообщении Евроконтроля говорится, что на 3 апреля в зоне ответственности организации были запланированы 29500 рейсов. Около половины из них могут быть задержаны.

Евроконтроль сообщил, что причины сбоя установлены, и пообещал устранить их до конца дня.