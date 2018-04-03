Около Госдумы задержали участниц одиночных пикетов против Леонида Слуцкого

Meduza
15:56, 3 апреля 2018
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Полиция задержала около здания Госдумы участниц одиночных пикетов против обвиненного в домогательствах депутата Леонида Слуцкого. Журналистка Елизавета Антонова опубликовала видео задержаний.

Так как я теперь тунеядствую и бездельничаю, появилось много свободного времени. После выставки Рембрандта пришла вот к...

Опубликовано Елизаветой Антоновой 3 апреля 2018 г.

В числе задержанных оказалась правозащитница Алена Попова. Для нее это уже третье задержание за одиночные пикеты против Слуцкого за последние два дня.

Опять уволокли в ОВД. Опять все документы сразу дала. Не представились. Ничего не предъявили. Сломали плакат. вот так...

Опубликовано Алёной Поповой 3 апреля 2018 г.
Депутата Госдумы Леонида Слуцкого открыто обвинили в домогательствах три журналистки, две из них пожаловались на него в думскую комиссию по этике. Комиссия не нашла нарушений в поведении депутата. После такого решения ряд СМИ отказались освещать деятельность Слуцкого или Госдумы.
Алена Попова пытается организовать массовые пикеты против сексуальных домогательств и за соблюдение законов депутатами. Мэрия Москвы отклонила четыре заявки на их проведение. Попова в ответ заявила, что будет проводить серию одиночных пикетов.

Дело Леонида Слуцкого

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