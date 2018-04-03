МОК назвал претендентов на проведение Олимпиады 2026 года

Международный олимпийский комитет
14:00, 3 апреля 2018
Надежный источник

Международный олимпийский комитет (МОК) назвал семь претендентов на проведение Зимней Олимпиады 2026 года.

Это Грац (Австрия), Кортина дʼАмпеццо, Милан и Турин (Италия), Калгари (Канада), Эрзурум (Турция), Сьон (Швейцария), Стокгольм (Швеция) и Саппоро (Япония).

Город-хозяин Олимпиады 2026 года будет выбран на сессии МОК в сентябре 2019 года.

Международный олимпийский комитет
Из претендующих на проведение стран только Турция и Швеция ни разу не принимали Зимнюю Олимпиаду. Города Кортина дʼАмпеццо, Турин, Саппоро и Калгари также уже становились местом проведения Зимних Олимпийских игр.
Ближайшие Летние Олимпийские игры пройдут в Токио (2020), Париже (2024) и Лос-Анджелесе (2028). Зимняя Олимпиада 2022 года пройдет в Пекине.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы

партнерский материал

Как работать с новыми кассами и не сойти с ума? Объясняем вместе с «Билайн»

2 минуты
партнерский материал

Почему мы ненавидим доставку и как это исправить Объясняем вместе с Gett Delivery

3 минуты