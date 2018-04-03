Минфин признал неконкурентными более 96% закупок госкомпаний

Более 96% закупок госкомпаний и госпредприятий осуществляются на неконкурентной основе. К такому выводу, пишет РБК, пришел Минфин по итогам мониторинга применения 223-ФЗ («О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») в 2017 году.

Минфин насчитал более пяти тысяч способов выбора поставщиков при закупках госкомпаний (годом ранее таких способов было на 500 меньше). При этом Минфин конкурентным считает лишь три способа — торги, аукцион и запрос котировок.

Эксперты, опрошенные изданием, в свою очередь отмечают, что закупки, которые Минфин отнес к неконкурентным, не обязательно являются таковыми. В частности, закупка у единственного поставщика, которую ведомство считает неконкурентной, говорят эксперты, зачастую является вынужденной мерой, например, при заказе высокотехнологичной продукции, поставщиков которой на рынке действительно мало.