Минфин признал неконкурентными более 96% закупок госкомпаний

РБК
05:44, 3 апреля 2018
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Более 96% закупок госкомпаний и госпредприятий осуществляются на неконкурентной основе. К такому выводу, пишет РБК, пришел Минфин по итогам мониторинга применения 223-ФЗ («О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») в 2017 году.

Минфин насчитал более пяти тысяч способов выбора поставщиков при закупках госкомпаний (годом ранее таких способов было на 500 меньше). При этом Минфин конкурентным считает лишь три способа — торги, аукцион и запрос котировок.

Эксперты, опрошенные изданием, в свою очередь отмечают, что закупки, которые Минфин отнес к неконкурентным, не обязательно являются таковыми. В частности, закупка у единственного поставщика, которую ведомство считает неконкурентной, говорят эксперты, зачастую является вынужденной мерой, например, при заказе высокотехнологичной продукции, поставщиков которой на рынке действительно мало.

​Более 65% закупок, попавших в категорию «иные», Минфин определяет как неконкурентные, но не обязательно все они осуществлялись неконкурентным способом, считает эксперт Института государственного и муниципального управления ВШЭ Марина Турчан.

РБК
Крупнейшими заказчикам среди госкомпаний в 2017 году, приводит РБК данные Минфина, были «Роснефть» и связанные с ней компании. Их закупки оцениваются в 7,7 триллиона рублей, на втором месте РЖД с закупками на 1,3 триллиона рублей.
По итогам 2016 года Минфин отнес к неконкурентным 95% закупок в рамках 223-ФЗ.
О неконкурентности закупок по 223-ФЗ в конце 2016 года говорил и глава ФАС Игорь Артемьев. Руководитель антимонопольного ведомства тогда заявил, что 95% всех закупок госкомпаний проводятся у единственного поставщика и «являются имитацией торгов».
Закупки госкомпаний и государственные закупки (регулируются другим федеральным законом — 44-ФЗ) составляют почти половину ВВП России в денежном выражении.
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