«Коммерсант»: Вячеслав Володин сменил куратора избирательного законодательства в Думе

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил передать законопроекты, касающиеся выборов, из комитета по законодательству и госстроительству в комитет по регламенту. Об этом со ссылкой на неназванные источники пишет «Коммерсант».

Глава комитета по законодательству Павел Крашенинников подтвердил, что законопроекты будут переданы до конца первой недели апреля. Он связал такое решение с чрезмерной нагрузкой своего комитета.

При этом, как отмечает «Коммерсант», комитет по регламенту возглавляет Ольга Савастьянова, которая пользуется доверием Володина. С осени 2017 года этот комитет уже занимается законопроектами о статусе и выборах депутатов и о парламентском контроле. Комитет по регламенту также готовит проекты постановлений Госдумы «по политическим вопросам».