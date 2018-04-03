«Коммерсант»: Вячеслав Володин сменил куратора избирательного законодательства в Думе

Коммерсант
05:57, 3 апреля 2018
Требует подтверждения

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил передать законопроекты, касающиеся выборов, из комитета по законодательству и госстроительству в комитет по регламенту. Об этом со ссылкой на неназванные источники пишет «Коммерсант».

Глава комитета по законодательству Павел Крашенинников подтвердил, что законопроекты будут переданы до конца первой недели апреля. Он связал такое решение с чрезмерной нагрузкой своего комитета.

При этом, как отмечает «Коммерсант», комитет по регламенту возглавляет Ольга Савастьянова, которая пользуется доверием Володина. С осени 2017 года этот комитет уже занимается законопроектами о статусе и выборах депутатов и о парламентском контроле. Комитет по регламенту также готовит проекты постановлений Госдумы «по политическим вопросам».

«Комитету по регламенту всегда нечем было заняться, они в основном мебель распределяли и кабинеты, а к законодательству не имели никакого отношения. В этом созыве это неизвестно зачем решили исправить, — заявил „Ъ“ член комитета по законодательству от ЛДПР Сергей Иванов.— Не думаю, что выборное законодательство от этого выиграет или проиграет — депутаты исключены из процесса принятия решений и просто нажимают на кнопки».

Коммерсант
В 2017 году в рамках подготовки к президентским выборам российское избирательное законодательство вновь изменили. Отправлять наблюдателей на выборы позволили не только кандидатам и политическим партиям, но и общественным палатам всех уровней. Открепительные удостоверения заменили системой «Мобильный избиратель».

Как прошли выборы

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