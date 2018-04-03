«Аэрофлот» пообещал безлимитный интернет на весь полет за 1000 рублей

«Аэрофлот» заключил контракт на оснащение 81 узкофюзеляжного самолета Airbus A320 и A321 системами развлечений и доступа в интернет через WiFi. Контракт за 52,6 миллиона долларов выиграла компания «Стэк.ком».

Первые восемь A320 уже оснастили системой доступа в интернет, а остальные планируется оборудовать до декабря 2019 года. Сам доступ планируют запустить в июле 2018 года.

По словам источника «Ведомостей» в «Аэрофлоте», безлимитный доступ на час обойдется в 800 рублей, а на весь полет — 1000 рублей. Компания обещает скорость 10 мегабит в секунду (идет ли речь о ширине канала для всего лайнера или для каждого пассажира, не уточняется).