В торговых центрах Москвы и Подмосковья после пожара в Кемерово снизилось число посетителей

В торговых центрах в Москве и Подмосковье зафиксировано снижение посещаемости. Руководство ТЦ, пишет «Коммерсант», связывает это «с негативным информационным фоном» после пожара в Кемерово, а также с распространившимся в соцсетях призывом бойкотировать торговые центры.

Опрошенные изданием представители нескольких крупных торговых центров в Москве и Подмосковье сообщили изданию о снижении числа посетителей в субботу, 31 марта, на 10-20%.

Призывы 31 марта отказаться от посещения торговых центров, напоминает газета, начали массово распространяться в соцсетях 27 марта.

Также гражданам предлагалось осмотреть торговые центры и другие объекты массового скопления людей, включая школы, на предмет соблюдения норм пожарной безопасности.

Данные о выявленных нарушениях предполагается собирать и передавать в Генпрокуратуру. Представители московских и подмосковных ТЦ рассказали «Коммерсанту», что после пожара в Кемерово к ним действительно стали приходить активисты, снимающие на видео эвакуационные выходы и пожарное оборудование.

Коммерческий директор ITD Properties (управляет ТРЦ «Торговый квартал в Домодедово») Индира Шафикова, подтверждая снижение посещаемости 31 марта, отмечает, что несмотря на общий информационный фон, большинство клиентов не высказывают опасения относительно собственной безопасности.

«В минувший четверг у нас проходила проверка МЧС, — рассказала она.— Поразительно, но после включения сигнала тревоги в ТРЦ ни один посетитель не вышел из магазина и не проявил признаков тревоги, а на наши вопросы о причинах такого спокойствия люди отвечали: „Нас спасут, если что“».