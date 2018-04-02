В Ереване трое россиян пострадали при взрыве кислородного баллона в ресторане

Трое россиян получили травмы в результате взрыва кислородного баллона в ресторане в центре Еревана. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на подполковника МЧС Армении Тиграна Восканяна.

В общей сложности от взрыва пострадали девять человек; все они госпитализированы. Среди пострадавших есть дети и подростки от шести до 16 лет. Существует опасность для жизни девочки 8 лет, заявил Восканян.

В полиции Армении «Интерфаксу» заявили, что взрыв произошел около 19:30 по московскому времени. На кухне ресторана взорвался кислородный баллон, регулирующий давление розлива пива. «О действиях предумышленного характера речи не идет», — заявил собеседник агентства.

Взрыв произошел в ресторане Burger King на Северном проспекте Еревана, сообщил в твиттере местный блогер Артур Аванесов. Ресторан Burger King был открыт в столице Армении около двух месяцев назад, отмечает «Интерфакс»