В Ереване трое россиян пострадали при взрыве кислородного баллона в ресторане
Трое россиян получили травмы в результате взрыва кислородного баллона в ресторане в центре Еревана. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на подполковника МЧС Армении Тиграна Восканяна.
В общей сложности от взрыва пострадали девять человек; все они госпитализированы. Среди пострадавших есть дети и подростки от шести до 16 лет. Существует опасность для жизни девочки 8 лет, заявил Восканян.
В полиции Армении «Интерфаксу» заявили, что взрыв произошел около 19:30 по московскому времени. На кухне ресторана взорвался кислородный баллон, регулирующий давление розлива пива. «О действиях предумышленного характера речи не идет», — заявил собеседник агентства.
Взрыв произошел в ресторане Burger King на Северном проспекте Еревана, сообщил в твиттере местный блогер Артур Аванесов. Ресторан Burger King был открыт в столице Армении около двух месяцев назад, отмечает «Интерфакс»
Около 20:30 часов в ресторане "Burger king" на Северном проспекте прогремел взрыв. Причиной стала неисправность работы кухонной техники. По неофицальным данным есть раненые. На месте взрыва работает пожарная бригада и бригады скорой помощи. #ереван #пожар @burgerking #burgerking pic.twitter.com/MrCbC5l0xn— Artur Avanesov (@avanesov_art) April 2, 2018