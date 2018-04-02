«Российский Красный Крест»: для пострадавших в Кемерово собрано более 103 миллионов рублей

На счет кемеровского отделения «Российского Красного Креста» (РКК) переведено более 103 миллионов рублей пожертвований для пострадавших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщила «Коммерсанту» руководитель регионального отделения РКК Елена Малахова.

В ближайшие два дня, по ее словам, будет закончена подготовка программы по оказанию помощи пострадавшим, а к следующей неделе она будет утверждена.