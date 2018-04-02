«Российский Красный Крест»: для пострадавших в Кемерово собрано более 103 миллионов рублей
13:25, 2 апреля 2018
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На счет кемеровского отделения «Российского Красного Креста» (РКК) переведено более 103 миллионов рублей пожертвований для пострадавших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщила «Коммерсанту» руководитель регионального отделения РКК Елена Малахова.
В ближайшие два дня, по ее словам, будет закончена подготовка программы по оказанию помощи пострадавшим, а к следующей неделе она будет утверждена.
Одним из мероприятий, по словам госпожи Малаховой, станет обучающий семинар для психологов соцслужб по длительной работе с пострадавшими и семьями погибших.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе более 40 детей, десятки человек пострадали.
«Российский Красный Крест» — одна из организаций, объявившая о сборе пожертвований для пострадавших в Кемерово. Сбор средств, в частности, открыл Отдел благотворительности Кемеровской епархии РПЦ. Благотворительный счет был открыт и администрацией Кузбасса. На этот счет Аман Тулеев, занимавший до 1 апреля пост губернатора Кемеровской области, и его заместители перечислили свой однодневный заработок. По состоянию на 30 марта, на этом счету было более 23 миллионов рублей.
Представители благотворительных организаций ранее критиковали «Российский Красный Крест» за непрозрачность, указывая, в частности, на то, что РКК не отчитался о средствах, собранных для пострадавших в результате наводнения в Крымске.
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