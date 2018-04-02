Россия переведет Каспийскую флотилию из Астрахани в Дагестан
Каспийская флотилия ВМФ России, базирующаяся в настоящий момент в Астрахани, будет переведена в дагестанский Каспийск. Об этом объявил глава Минобороны Сергей Шойгу.
В Каспийске «разворачивается огромная стройка: пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье», сказал Шойгу. «Будет увеличиваться количество наших офицеров и военнослужащих кратно», — добавил он.
По оценке бывшего начальника Главного штаба ВМФ РФ адмирала Виктора Кравченко, на подготовку в Каспийске инфраструктуры, необходимой для базирования флотилии, «может уйти до трех-пяти лет». В частности, пояснил Кравченко «Интерфаксу», придется проводить работы по углублению дна.
Каспийская флотилия была основана в 1722 году Петром I. До второй половины XIX века она базировалась в Астрахани, затем была переведена в Баку. В советское время основной базой флотилии также был Баку. После распада СССР Каспийская флотилия ВМФ России была переведена в Астрахань, ставшую ее главной базой. Корабли также базируются в Махачкале и Каспийске.