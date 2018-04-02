Росгвардия сообщила в СК о нарушениях при лицензировании ЧОП, охранявшего «Зимнюю вишню»

Коммерсант
05:56, 2 апреля 2018
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Директор Росгвардии Виктор Золотов поручил направить в Следственный комитет материалы для привлечения к ответственности сотрудников, которые отвечали за лицензирование охранного предприятия, работавшего в сгоревшем кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Об этом рассказал советник Золотова Александр Хинштейн.

Проверка, проведенная после пожара, установила, что ЧОП «Центр защиты» работал в торговом центре незаконно, так как не мог охранять объекты массового пребывания людей. У компании также не было права осуществлять пультовую охрану, хотя в договоре с ТЦ есть пункт о выезде группы быстрого реагирования.

По мнению руководства Росгвардии, кемеровское лицензионное подразделение ведомства не могло не знать об этих нарушениях. После пожара «Центр защиты» подал заявление о ликвидации юридического лица.

Поскольку никакой подготовки охранники не проходили, они оказались не готовы к такой ситуации и повели себя так, как повели, — рассказал господин Хинштейн.— Один из охранников не привел в действие систему оповещения, пояснив затем, что он просто растерялся. Другие не приняли мер к эвакуации посетителей, разблокированию пожарных выходов и действий, направленных на помощь гражданам.

Коммерсант
Один из семи арестованных по уголовному делу о пожаре в «Зимней вишне» — это охранник «Центра защиты» Сергей Антюшин. Он, по его собственным словам, после начала пожара растерялся и не нажал на кнопку звукового оповещения по всему ТЦ.
Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Большинство погибших находились в одном из кинозалов на последнем этаже ТЦ, откуда их не успели эвакуировать.

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