Росгвардия сообщила в СК о нарушениях при лицензировании ЧОП, охранявшего «Зимнюю вишню»
Директор Росгвардии Виктор Золотов поручил направить в Следственный комитет материалы для привлечения к ответственности сотрудников, которые отвечали за лицензирование охранного предприятия, работавшего в сгоревшем кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Об этом рассказал советник Золотова Александр Хинштейн.
Проверка, проведенная после пожара, установила, что ЧОП «Центр защиты» работал в торговом центре незаконно, так как не мог охранять объекты массового пребывания людей. У компании также не было права осуществлять пультовую охрану, хотя в договоре с ТЦ есть пункт о выезде группы быстрого реагирования.
По мнению руководства Росгвардии, кемеровское лицензионное подразделение ведомства не могло не знать об этих нарушениях. После пожара «Центр защиты» подал заявление о ликвидации юридического лица.
Поскольку никакой подготовки охранники не проходили, они оказались не готовы к такой ситуации и повели себя так, как повели, — рассказал господин Хинштейн.— Один из охранников не привел в действие систему оповещения, пояснив затем, что он просто растерялся. Другие не приняли мер к эвакуации посетителей, разблокированию пожарных выходов и действий, направленных на помощь гражданам.