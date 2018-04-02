Росгвардия сообщила в СК о нарушениях при лицензировании ЧОП, охранявшего «Зимнюю вишню»

Директор Росгвардии Виктор Золотов поручил направить в Следственный комитет материалы для привлечения к ответственности сотрудников, которые отвечали за лицензирование охранного предприятия, работавшего в сгоревшем кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Об этом рассказал советник Золотова Александр Хинштейн.

Проверка, проведенная после пожара, установила, что ЧОП «Центр защиты» работал в торговом центре незаконно, так как не мог охранять объекты массового пребывания людей. У компании также не было права осуществлять пультовую охрану, хотя в договоре с ТЦ есть пункт о выезде группы быстрого реагирования.

По мнению руководства Росгвардии, кемеровское лицензионное подразделение ведомства не могло не знать об этих нарушениях. После пожара «Центр защиты» подал заявление о ликвидации юридического лица.