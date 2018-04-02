Первая китайская космическая станция «Тяньгун-1» сгорела в атмосфере над Тихим океаном
Первая китайская орбитальная космическая станция «Тяньгун-1» в ночь на 2 апреля вошла в плотные слои атмосферы и сгорела над южной частью Тихого океана. Это произошло около 3:15 по московскому времени, рассказали в китайском управлении пилотируемых космических полетов.
Фрагменты станции по большей части сгорели в атмосфере, не достигнув поверхности Земли.
China's space lab Tiangong-1 re-enters Earth's atmosphere and is burnt up over the central South Pacific. It carried out docking and orbit experiments as part of China's manned space program pic.twitter.com/uXfp2NfbTI— China Xinhua News (@XHNews) 2 апреля 2018 г.
«Тяньгун-1» была запущена в сентябре 2011 года. Станция была создана для отработки технологий маневрирования и стыковки на орбите. Она трижды принимала корабли: беспилотный «Шэньчжоу-8» (2011) и пилотируемые «Шэньчжоу-9» (2012) и «Шэньчжоу-10» (2013). В 2016 году связь со станцией была потеряна, она начала сход с орбиты.