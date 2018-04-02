Первая китайская космическая станция «Тяньгун-1» сгорела в атмосфере над Тихим океаном

Первая китайская орбитальная космическая станция «Тяньгун-1» в ночь на 2 апреля вошла в плотные слои атмосферы и сгорела над южной частью Тихого океана. Это произошло около 3:15 по московскому времени, рассказали в китайском управлении пилотируемых космических полетов.

Фрагменты станции по большей части сгорели в атмосфере, не достигнув поверхности Земли.