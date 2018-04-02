Канал имени Москвы купит «яхту Сталина» за 20 миллионов рублей

Выставленный на продажу теплоход «Максим Горький», известный как «яхта Сталина», приобретет за 20 миллионов рублей ФГБУ «Канал имени Москвы», пишет «Коммерсант». Сделка будет закрыта до 19 апреля.

Как рассказал глава «Канала имени Москвы» Герман Елянюшкин, «Максим Горький» планируется превратить в судно-музей и установить на набережной у ЦПКиО имени Горького. Открыть музей планируется в апреле 2019 года.

С соответствующей просьбой, по словам Елянюшкина, министр транспорта уже обратился к мэру Москвы. Если городские власти поддержат идею установки теплохода-музея около парка Горького, то «Максим Горький» придется модернизировать.

По предварительным оценкам, работы обойдутся в 50 миллионов рублей. «Канал имени Москвы» рассчитывает найти инвестора, который частично или полностью профинансирует проект.