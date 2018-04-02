Канал имени Москвы купит «яхту Сталина» за 20 миллионов рублей

Коммерсант
06:17, 2 апреля 2018
Надежный источник

Выставленный на продажу теплоход «Максим Горький», известный как «яхта Сталина», приобретет за 20 миллионов рублей ФГБУ «Канал имени Москвы», пишет «Коммерсант». Сделка будет закрыта до 19 апреля.

Как рассказал глава «Канала имени Москвы» Герман Елянюшкин, «Максим Горький» планируется превратить в судно-музей и установить на набережной у ЦПКиО имени Горького. Открыть музей планируется в апреле 2019 года.

С соответствующей просьбой, по словам Елянюшкина, министр транспорта уже обратился к мэру Москвы. Если городские власти поддержат идею установки теплохода-музея около парка Горького, то «Максим Горький» придется модернизировать.

По предварительным оценкам, работы обойдутся в 50 миллионов рублей. «Канал имени Москвы» рассчитывает найти инвестора, который частично или полностью профинансирует проект.

Глава «Канала имени Москвы» Герман Елянюшкин уверен, что «судно имеет историческую ценность, его важно сохранить в культурном активе страны как память об эпохе грандиозных строек».

Коммерсант
Ранее Московское речное пароходство, которому принадлежит «Максим Горький», сообщало, что главным претендентом на покупку теплохода является азербайджанское Каспийское морское пароходство. 
«Максим Горький» был построен в 1934 году как личный теплоход Иосифа Сталина. Однако доказательств того, что Сталин когда-либо путешествовал на этом теплоходе нет. В разные годы на судне «Максим Горький» отдыхали другие советские руководители, в том числе, Вячеслав Молотов, Никита Хрущев и Леонид Брежнев.
В начале 2000-х годов на «Максиме Горьком» была проведена реставрация внутренних помещений, а также заменен двигатель и система навигации. После модернизации судно использовалось для банкетов и приема правительственных делегаций.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы