Автор фильма «Путин» стал первым заместителем гендиректора ВГТРК

Журналист, пресс-секретарь избирательного штаба Владимира Путина и автор документального фильма о президенте России Андрей Кондрашов стал первым заместителем гендиректора ВГТРК. Информацию об этом РБК подтвердила пресс-служба холдинга и сам Кондрашов.

В его полномочия будет входить координация информационного и политического вещания в ВГТРК, а также спецпроекты, сообщил Кондрашов. Он добавил, что функции первого заместителя генерального директора холдинга также продолжит выполнять Антон Златопольский.

Источники «Русской службы Би-би-си» сообщили, что Кондрашов неоднократно общался с Путиным во время предвыборной кампании и очень ему понравился. В будущем Кондрашов может претендовать на пост гендиректора ВГТРК, предположили собеседники издания.