Автор фильма «Путин» стал первым заместителем гендиректора ВГТРК

РБК
20:54, 2 апреля 2018
Надежный источник

Журналист, пресс-секретарь избирательного штаба Владимира Путина и автор документального фильма о президенте России Андрей Кондрашов стал первым заместителем гендиректора ВГТРК. Информацию об этом РБК подтвердила пресс-служба холдинга и сам Кондрашов.

В его полномочия будет входить координация информационного и политического вещания в ВГТРК, а также спецпроекты, сообщил Кондрашов. Он добавил, что функции первого заместителя генерального директора холдинга также продолжит выполнять Антон Златопольский.

Источники «Русской службы Би-би-си» сообщили, что Кондрашов неоднократно общался с Путиным во время предвыборной кампании и очень ему понравился. В будущем Кондрашов может претендовать на пост гендиректора ВГТРК, предположили собеседники издания.

Андрей Кондрашов работает в ВГТРК с 1991 года. Он снимал сюжеты о вооруженных конфликтах, а с 2007 года стал вести итоговую программу «Вести недели». В декабре 2017 года Кондрашов был назначен пресс-секретарем предвыборного штаба Путина. 
Кондрашов снял несколько документальных фильмов, в том числе картину «Крым. Путь на Родину» о событиях весны 2014 года на полуострове и фильм «Путин» о российском президенте. Для обеих картин журналист брал развернутые интервью у Путина.

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