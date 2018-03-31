The Telegraph: Великобритания может закрыть российское торговое представительство в Лондоне

Власти Великобритании рассматривают вопрос о закрытии российского торгового представительства в Лондоне, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.

Лондон обострил противостояние между двумя странами после того, как Москва велела еще большему количеству британских сотрудников покинуть Россию (англ. яз.).

30 марта стало известно, что Москва велела Лондону привести число своих дипломатов в РФ в соответствие с количеством российских дипломатов в Великобритании.

Вечером в пятницу в лондонском аэропорту Хитроу сотрудники таможни обыскали самолет «Аэрофлота», прилетевший из Москвы. В МИД РФ это назвали провокацией.

Отношения между Россией и Великобританией ухудшились после отравления в английском Солсбери бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Великобритания выслала 23 российских дипломатов и заморозила контакты на высшем уровне, на что Россия ответила симметричной высылкой, закрытием британского консульства в Петербурге и Британского совета.

О высылке российских дипломатов объявили США и большинство европейских стран. Россия ответила симметричными мерами. США и Россия также по одному консульству друг друга.