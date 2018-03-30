«Коммерсант» сообщил о допросе миллиардера Зиявудина Магомедова 

Коммерсант
17:48, 30 марта 2018
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Следственные органы допросили совладельца группы «Сумма», миллиардера Зиявудина Магомедова. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на компанию.

С чем связан допрос, не сообщается.

Ранее «Новые известия» и телеграм-канал о транспортной индустрии «Нератька» сообщили об обысках в офисе «Суммы» в Москве. Канал также сообщил, что Магомедов задержан, однако в «Сумме» это отрицают.

По информации Telegram-канала, формальной причиной допроса стала неуплата налогов на 9 млрд руб., не исключается также связь с прошедшими в Дагестане арестами высокопоставленных чиновников.

Коммерсант
В марте стало известно, что Федеральная налоговая служба предъявила налоговые претензии на 9,4 миллиарда рублей Новороссийскому морскому торговому порту (НМТП), одним из владельцев которого является «Сумма».
Зиявудин Магомедов занимает 63 место в списке богатейших бизнесменов России за 2017 год, составленный Forbes. Его состояние оценивается в 1,4 миллиарда долларов.
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