В Волоколамске прошел многотысячный митинг. Власти района согласились ввести режим ЧС

Ведомости
18:35, 29 марта 2018
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У здания администрации Волоколамского района вечером 29 марта собрались несколько тысяч человек. Собравшиеся требуют ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории района, пишут «Ведомости» со ссылкой на активиста Артема Любимого.

Судя по видеозаписям в соцсетях, собравшиеся скандировали «Выходи». Перед митингующими выступил мэр города Петр Лазарев. Он заявил, что режим ЧС будет введен 30 марта. Позже об этом заявил и новый глава района Андрей Вихарев; после этого он призвал людей разойтись.

29 марта стало известно, что после нового выброса свалочного газа на полигоне «Ядрово» допустимая норма сероводорода превысила норму в 12 раз.

«Жители не верят официальным показателям выбросов сероводорода, которые предоставляет администрация района, — говорит он. — Жители уверены, что показатели по выбросам сероводорода занижаются властями».

Ведомости
Протесты в Волоколамске из-за выбросов с мусорного полигона «Ядрово» продолжаются несколько месяцев. Местные жители требуют закрыть свалку.
Протесты из-за мусора проходят и в других районах Подмосковья. В Коломне местные жители несколько дней дежурят на дороге, ведущей на полигон «Воловичи», останавливая мусоровозы.
После того, как 21 марта в Волоколамске несколько десятков детей пожаловались на плохое самочувствие, у местной больницы собрался стихийный митинг, на котором произошла потасовка с участием главы района. Через несколько дней губернатор Подмосковья, в сторону которого собравшиеся кидали снежки, уволил его.

Проблема мусорных полигонов в Подмосковье

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