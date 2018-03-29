В Волоколамске прошел многотысячный митинг. Власти района согласились ввести режим ЧС

У здания администрации Волоколамского района вечером 29 марта собрались несколько тысяч человек. Собравшиеся требуют ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории района, пишут «Ведомости» со ссылкой на активиста Артема Любимого.

Судя по видеозаписям в соцсетях, собравшиеся скандировали «Выходи». Перед митингующими выступил мэр города Петр Лазарев. Он заявил, что режим ЧС будет введен 30 марта. Позже об этом заявил и новый глава района Андрей Вихарев; после этого он призвал людей разойтись.

29 марта стало известно, что после нового выброса свалочного газа на полигоне «Ядрово» допустимая норма сероводорода превысила норму в 12 раз.