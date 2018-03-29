Правительство даст отрицательный отзыв на законопроект единоросов «О патриотическом воспитании»

Ведомости
05:56, 29 марта 2018
Требует подтверждения

Российское правительство не поддержит законопроект единоросов «О патриотическом воспитании в РФ». Об этом со ссылкой на проект отзыва на документ пишут «Ведомости».

В правительстве отметили, что законопроект неконкретен, а в некоторых случаях дублирует существующие нормы. Например, патриотическое и военно-патриотическое воспитание уже заложено в образовательные стандарты.

Помимо этого авторы, по мнению правительства, использовали в законопроекте неописанные термины: «предпринимательские структуры», «исполнительные органы Российской Федерации» и «укоренение в обществе».

Законопроект преследовал благие намерения, но он очень сложный структурно и требует бюджетных расходов, говорит председатель комитета Думы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ): «У нас есть необходимое законодательство, поэтому в нынешнем виде законопроект едва ли будет принят, но, возможно, авторам и правительству удастся найти компромисс».

Ведомости
Законопроект о патриотическом воспитании был внесен в ноябре 2017 года депутатами Владимиром Шамановым, Анатолием Выборным, Дмитрием Саблиным и другими членами «Единой России». Документ, в частности, описывает понятия «патриотизм» и «отечество» и закрепляет их роль в воспитании россиян.
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