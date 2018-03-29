Правительство даст отрицательный отзыв на законопроект единоросов «О патриотическом воспитании»

Российское правительство не поддержит законопроект единоросов «О патриотическом воспитании в РФ». Об этом со ссылкой на проект отзыва на документ пишут «Ведомости».

В правительстве отметили, что законопроект неконкретен, а в некоторых случаях дублирует существующие нормы. Например, патриотическое и военно-патриотическое воспитание уже заложено в образовательные стандарты.

Помимо этого авторы, по мнению правительства, использовали в законопроекте неописанные термины: «предпринимательские структуры», «исполнительные органы Российской Федерации» и «укоренение в обществе».