Правительство даст отрицательный отзыв на законопроект единоросов «О патриотическом воспитании»
Российское правительство не поддержит законопроект единоросов «О патриотическом воспитании в РФ». Об этом со ссылкой на проект отзыва на документ пишут «Ведомости».
В правительстве отметили, что законопроект неконкретен, а в некоторых случаях дублирует существующие нормы. Например, патриотическое и военно-патриотическое воспитание уже заложено в образовательные стандарты.
Помимо этого авторы, по мнению правительства, использовали в законопроекте неописанные термины: «предпринимательские структуры», «исполнительные органы Российской Федерации» и «укоренение в обществе».
Законопроект преследовал благие намерения, но он очень сложный структурно и требует бюджетных расходов, говорит председатель комитета Думы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ): «У нас есть необходимое законодательство, поэтому в нынешнем виде законопроект едва ли будет принят, но, возможно, авторам и правительству удастся найти компромисс».