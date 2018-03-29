Грузия вышлет российского дипломата из-за дела Скрипалей
Грузия объявила о высылке российского дипломата в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль.
Министерство иностранных дел страны предписало в течение семи дней покинуть Тбилиси сотрудника Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии.
Министерство осуждает использование на территории Великобритании химического оружия, которое представляет серьезную проблему для общей безопасности. (груз.яз.)
26 марта более двух десятков стран Евросоюза, а также США и Канада, объявили о высылке российских дипломатов. Это было сделано в знак солидарности с Великобританией, обвиняющей Россию в причастности к покушению в Солсбери на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Общее количество высылаемых дипломатов превышает 150 человек.
Власти Великобритании утверждают, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разрабатывалось в СССР. Россия отвергает эти обвинения. Лондон выслал из страны 23 российских дипломатов. Москва ответила симметричной мерой.
Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией и вышла из СНГ после войны в Южной Осетии в августе 2008 года, из-за чего российские дипломаты могут работать только в Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Тбилиси.