Грузия вышлет российского дипломата из-за дела Скрипалей

Грузия объявила о высылке российского дипломата в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль.

Министерство иностранных дел страны предписало в течение семи дней покинуть Тбилиси сотрудника Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии.