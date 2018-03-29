Глава мусорного полигона в Коломне уволился

Руководитель мусорного полигона «Воловичи» в подмосковной Коломне Владимир Плясунов уволился по собственному желанию, написал в фейсбуке глава городского округа Коломна Денис Лебедев. Эту информацию РБК подтвердили в пресс-службе окружной администрации.

Новый руководитель полигона «Воловичи» будет представлен 2 апреля, сообщил Лебедев.

Также глава городского округа Коломна описал в фейсбуке план действий по эксплуатации полигона, принятый по итогам встречи с инициативной группой местных жителей. В нем, в частности, говорится, что свалку не будут расширять, а работы по рекультивации запланированы на 2019 год.