Глава мусорного полигона в Коломне уволился
Руководитель мусорного полигона «Воловичи» в подмосковной Коломне Владимир Плясунов уволился по собственному желанию, написал в фейсбуке глава городского округа Коломна Денис Лебедев. Эту информацию РБК подтвердили в пресс-службе окружной администрации.
Новый руководитель полигона «Воловичи» будет представлен 2 апреля, сообщил Лебедев.
Также глава городского округа Коломна описал в фейсбуке план действий по эксплуатации полигона, принятый по итогам встречи с инициативной группой местных жителей. В нем, в частности, говорится, что свалку не будут расширять, а работы по рекультивации запланированы на 2019 год.
В Коломне с 25 марта продолжается акция протеста против полигона «Воловичи». Ее участники перекрыли мусоровозам из Москвы дорогу на полигон. Они требуют от властей отказаться от расширения полигона и заняться рекультивацией и дегазацией свалки.
28 марта ОМОН задержал несколько десятков участников акции. На троих из них были составлены административные протоколы, остальные дали устные объяснения. Через несколько часов задержанных отпустили.
Жители Коломны начали выражать недовольство работой свалки «Воловичи» с конца 2017 года. По их словам, после закрытия ряда мусорных полигонов в Подмосковье нагрузка на «Воловичи» возросла, а экологическая ситуация в городе ухудшилась: в воздухе стал ощущаться запах сероводорода, а дети начали жаловаться на плохое самочувствие.