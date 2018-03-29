Art Pictures Федора Бондарчука потребовала 127 миллионов рублей у «Смешариков»

В исковом заявлении, поданном в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, суть претензий ArtPictures не раскрывается. Представитель киностудии заявил «Ведомостям», что иск связан с международным прокатом мультфильмов.

ArtPictures работала со «Смешариками» над одноименными полнометражными мультфильмами. Киностудия требует через суд 126,8 миллиона рублей.

Киностудия ArtPictures, одним из основателей которой является Федор Бондарчук, подала в суд на ООО «Смешарики», пишут «Ведомости».

ArtPictures участвовала в создании второго и третьего полнометражных мультфильмов о смешариках — «Смешарики. Легенда о золотом драконе» и «Смешарики. Дежавю».

Банк «Россия» выдал кредит ArtPictures в 150 миллионов рублей на создание этих мультфильмов. Киностудия также получила долю международных прав на прокат первых полнометражных «Смешариков» — «Смешарики. Начало», вышедших на экраны в 2011 году.

«Смешарики.Легенда о золотом драконе», пишут «Ведомости» со ссылкой на «Бюллетень кинопрокатчика», не окупилась в прокате, собрав лишь 261,9 миллиона рублей. «Смешарики. Дежавю» выйдут в прокат 26 апреля.